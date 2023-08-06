Sevgilisini beğenmeyen babasını öldürdü

Bursa'da kız arkadaşını beğenmeyen ve evlenmelerine izin vermeyen babasını öldüren Hakan D. iddianame tamamlandı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isten Hakan D.'nin tüfeği nasıl kullanacağını da cinayetten önce babasına sorup öğrendiği iddianameye yansıdı.

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Bursa yaşayan Hakan D., 9 Şubat’ta 2023’te iddiaya göre, 3 gündür haber alamadığı babası Mustafa D.’nin Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi’ndeki evine kardeşi ile birlikte gitti. İki kardeş girdikleri evde babalarının cansız bedeni ile karşılaştı. Mustafa D.’nin tüfekle sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Çalışma başlatan polis, önce bina ile çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olay yerinden parmak izi alıp, Mustafa D.’nin cep telefonu kayıtlarını inceleyen ekipler, oğlu Hakan’ın babasına, “Baba kredi kartlarının birinde para yok. Diğerindeki altın hesabını bozdurup, paraya çevirip alacağım. Bilgin olsun” yazılı mesaj gönderdiğini belirledi. Ekipler, babasının otomobilini de kullandığı tespit edilen Hakan D.’yi gözaltına aldı.

“HABERİM YOKMUŞ GİBİ CESEDİNİ BULDUM”

Soğukkanlı tavırları ile dikkati çeken Hakan D., çapraz sorguda, babasını öldürdüğünü itiraf etti. Adli işlemleri sonrası tutuklan Hakan D., ifadesinde, şunları dile getirdi:

“Uzun süredir konuştuğum kız arkadaşım var. Kendisini çok seviyorum. Her gün saatlerce konuşuyoruz. 1 hafta önce çalıştığım fabrikadan ayrıldım. İşsizdim. Olay günü babamın yanına gittim.

Sohbet ettik. Konu, kız arkadaşımdan açılınca evlenmek istediğimi söyledim. Babam da küfrettiği kız arkadaşıma hakaretler yağdırıp, ‘Ondan sana hayır gelmez. Evlenmeyeceksin’ diyerek son sözünü söyledi.

Bunun üzerine aramızda kavga çıktı. Yan taraftan aldığım, babama ait tüfekle kendisine rastgele ateş ettim. Sonra da kredi kartlarını alıp, olay yerinden ayrıldım. Cinayeti işlediğim belli olmasın diye olaydan 30-40 dakika sonra onun cep telefonuna mesaj gönderdim.

3 gün sonra da ‘Babamdan haber alamıyorum’ diyerek, kardeşimle kaldığı yere gittim. Haberim yokmuş gibi cesedini buldum. Pişmanım”

BABASI, KIZ ARKADAŞINI OĞLUNA UYGUN BULMAMIŞ

Olaya ilişkin iddianame, Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanık Hakan D.’nin çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtilen iddianamede; cinayetin ertesi günü polis merkezine giderek babası hakkında kayıp ihbarı yaptığı bildirildi.

İddianamede; Hakan D.’nin emniyetteki ifadesinde, 6 yaşındayken anne ve babasının ayrıldığını, kendisinin annesi ile yaşadığını, 2021 yılında kız arkadaşı Ezgi I. ile tanıştığını ve evlenmeye karar verdiklerini anlattığı belirtildi. Hakan D.’nin, kız arkadaşını ailesiyle tanıştırdığını ancak babasının, Ezgi I.’nın ailesini araştırıp uygun bulmadığını belirterek, kız arkadaşıyla ayrılması gerektiğini söylediğini hatta kız arkadaşının ailesini arayarak kendisini kötüleyip, Ezgi I.’nın kendisinden ayrılmasına sebep olduğunu iddia ettiği de iddianamede yer aldı.

TÜFEKLE ARKASINDAN BİRKAÇ EL ATEŞ ETMİŞ

Hakan D.’nin ifadesinde; 2022 yılının aralık ayında kız arkadaşıyla barıştıklarını, bunu babasına söylediğinde kendisine küfrettiğini, en son 9 Şubat’ta babasıyla konuşarak kız arkadaşı ile evlenmesi konusunda ikna etmek için evine gittiğini anlattı. Hakan D.’nin, kız arkadaşıyla telefonda konuştuklarını gören babasının kendisini darp ederek küfrettiğine, kendisini öldüreceğini düşünerek, ona ait tüfekle arkasından birkaç el ateş ettiğine ilişkin ifadelerine de iddianamede yer verildi.

CİNAYETİN ERTESİ GÜNÜ SEVGİLİSİ İLE ALTIN ALMAYA GİTMİŞ

Cinayetten sonra tüfeği ve otomobilin anahtarını alarak olay yerinden uzaklaşan ve kendi evine gidip silahı, tuvaletin üzerindeki bölmeye saklayarak uyuyan Hakan D.’nin, cinayetin ertesi günü sevgilisi ile buluşarak Kapalı Çarşı’ya gittiği ve babasının kredi kartıyla 3 cumhuriyet altını aldığı, daha sonra da sevgilisinin annesini de alarak, alışveriş merkezine giderek alışveriş yaptığı ve kendisinden şüphelenilmesin diye polis merkezine giderek babası hakkında kayıp ihbarında bulunduğu belirtilen iddianamede; Hakan D.’nin, olay günü babasının tüfeğini eline alarak nasıl ateş edildiğini sorduğu ve daha sonra cinayeti işlediği bildirildi.

İddianamede ayrıca Hakan D. hakkında ‘Üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. (DHA)