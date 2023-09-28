Sevgilisini evliliğe ikna etmek için hastaneden bebek kaçırdı

İzmir’de hastaneden 3 günlük bebeği kaçıran kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadın, düşük yaptığını erkek arkadaşından gizlediğini ve onu evliliğe ikna etmek için bebeği kaçırdığını söyledi.

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İzmir’in Konak ilçesinde, hastaneden 3 günlük bebeği kaçıran 51 yaşındaki kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde Suriyeli ailenin 4 gün önce doğan bebeği, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan ve bebeği teste götüreceğini söyleyen kadın tarafından kaçırıldı. Taksiyle hastaneden uzaklaşan kadın, erkek arkadaşının Karabağlar'daki evinde yakalandı. Düzenlenen operasyonla kadın gözaltına alınırken bebek de ailesine teslim edildi.

Gözaltına alınan S.G., ifadesinde, 9 ay kadar önce hamile kaldığını, o dönemde düşük yaptığını, bu durumu erkek arkadaşından gizlediğini ve onu evliliğe ikna etmek için bebeği kaçırdığını söyledi.

S.G., bebeği kaçırmadan önce birkaç gün hastaneye gittiğini, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtarak Suriyeli ailenin güvenini kazandığını da ifadesinde anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. (AA)