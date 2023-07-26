Seyhan Nehri bataklığa döndü

Adana'da manzarasıyla cazibe merkezi özelliği taşıyan Seyhan Nehri, köprü çalışmaları nedeniyle suyu kesilince devasa boyutlarda yosunlarla kaplandı. Havzaya akıtılan kanalizasyon suları ve çöplerin de birikmesiyle nehir yatağı, çirkin manzara ve kötü kokunun yanı sıra sineklerle doldu.

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Adana’nın ortasından geçen, üzerinde tarihi Taşköprü bulunan, Merkez Park ve Sabancı Merkez Camisi manzarasıyla kentin cazibe merkezi özelliğini taşıyan Seyhan Nehri’nin suları, Yavuzlar Köprüsü ve Yüksek Hızlı Tren Hattı inşası nedeniyle bir süre önce kesildi.

Nehrin havzasını 2 metreyi aşan yosunlar, yabani otlar kapladı. Çevreden atılan çöpler ve havzaya akıtılan kanalizasyon suları da birikince hem çirkin görüntü oluştu hem de kötü kokular yayılmaya başladı.

NEHİR BATAKLIK HALİNE GELDİ

Üzerinde asma yürüyüş köprüleri de bulunan nehirde geçmişte mavi su ve yeşil doğayla fotoğraf çektiren vatandaşlar, nehir kenarında yürüyüş yapamaz hale geldi. Su akmadığı için havzada kalan su bataklığa dönüşürken, bölgede sinekler de arttı.

Kent genelinde yapılan ilaçlama çalışmalarının yetersiz kalmasında, nehrin büyük payı olduğu bildirildi. Vatandaşlar, havzanın en kısa sürede temizlenmesini istedi.

‘TURİSTLERİN BU MANZARAYLA KARŞILAŞMASI ÇOK ÜZÜCÜ’

Şehir dışından gelen misafirlerine kenti gezdiren Sefa Akgün, kötü görüntü yüzünden mahcubiyet yaşadıklarını söyledi. Akgün, “Çirkin görüntünün yanı sıra kötü koku da çok fazla. Bu ortam özellikle sivrisineklerin çoğalmasına neden oluyor. Nehrimizin tekrar temizlenmesini, tekrar mavi günlerine kavuşmasını isteriz. Adana’mıza gelen yerli ve yabancı turistlerin bu manzarayla karşılaşması, çok üzücü” dedi. (DHA)