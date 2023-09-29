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Adana’da Seyhan ve Çukurova Belediyeleri’ne rüşvet operasyonu

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine sabah saatlerinde rüşvet operasyonu düzenlendi. 58 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma: 07:32 - 29 Eylül 2023 Güncellenme:
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Adana’da Seyhan ve Çukurova Belediyeleri’ne rüşvet operasyonu

Adana’da Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde “imar yolsuzluğu” yapıldığı ve “rüşvet alındığı” ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler her iki belediyeye sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.

Ekipler belediye binalarında arama yaptı, çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı. Soruşturma kapsamında 58 şüpheli gözaltına alındı. (AA)

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