Şeyhin 12 milyon TL’lik çakarlı aracına gül döktüler

Menzil tarikatı lideri Abdülbaki Erol’un geçen temmuz ayında ölümünün ardından üç kardeş arasında yaşanan liderlik mücadelesinden sonra yeni şeyh unvanını alan Muhammed Saki Erol'un, tarikata bağlı bir vakfa, 11–12 milyon TL değerinde olduğu belirtilen çakarlı aracıyla yaptığı ziyaret sosyal medyada gündem oldu.

Ahmet KAYA

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Geçtiğimiz temmuz ayında böbrek yetmezliğinden yaşamını yitiren Abdulbaki Erol'dan sonra tarikatın en güçlü lideri olarak tahta oturan Muhammet Saki Erol'un, kendilerine bağlı bir derneği çakarlı ve yaklaşık 11–12 milyon TL değerindeki lüks aracıyla ziyareti, sosyal medyada gündem oldu.

Tarikat mensuplarının aracına gül yaprakları attığı Erol'un, kendisini karşılayanlarla kucaklaşma ve selamlama görüntüleri de paylaşımlarda yer aldı. Görüntülerle ilgili değişik yorumlar yapıldı.

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere çeşitli üst kademe devlet yönetiminde etkinliği dile getirilen Menzil tarikatı, eski şeyhin torunu Abdülhalim Elhuseyni için yapılan şaşalı düğünün görüntüleriyle de gündeme gelmişti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yüzlerce tarikat mensubunun halkalar halinde zikir yapıp, halay çektiği, 7 gün 7 gece süren bu görüntülerde de lüks gelin arabası ile gösterişli tahtı gündem olmuştu.