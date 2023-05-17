Seyir halindeki pikapta tepki çeken görüntü

Sarıyer'de seyir halindeki pikabın arkasında asılı şekilde görülen köpek görüntüleri büyük tepkilere neden oldu.

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Rumeli Feneri yolunda seyir halindeki 34 PY 8033 plakalı pikabın arkasında asılı vaziyette görülen ölü köpek, tepkilere neden oldu.

Başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen pikap sürücüsünü ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

“FARK ETMEDİM”

Sürücünün ifadesinde, köpeğiyle ormanlık alanda gezmek için yola çıktığını, köpeği pikabın kasasına bağladığını ve seyir halindeyken köpeğin korkup dışarı atladığını ve bu şekilde öldüğünü, köpeğin asılı kaldığını da fark etmediğini söylediği öğrenildi. (DHA)

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