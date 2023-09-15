Seyir halindeyken tartıştığı motosikletliyi tokatladı
Kadıköy D-100 Karayolunda 2 motosikletli ile bir araç sürücüsü arasında seyir halinde başlayan tartışma ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Aracını önce motorcuların üzerine süren sürücü daha sonra seyir halindeyken motorculardan birine tokat attı. Grup arasıdan bir süre devam eden kovalamaca bir benzin istanyonunda son buluerken ilginç anlar kask kamerasına yansıdı...
D-100 karayolu Göztepe mevkiinde Ankara istikametinde seyir halinde olan 2 motosikletli ile bir araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Yol boyunca devam eden tartışmada hafif ticari araç sürücüsü, otomobilini, motosikletlilerin üzerine kırdı.
Duruma sinirlenen motosikletli de araca yakınlaştı. Hafif ticari aracın içindeki kişi, camdan uzanarak, yakınına gelen motosikletlinin kaskına tokat attı.
PEŞİNİ BIRAKMADI
Motosikletli, kendisine tokat atan sürücünün peşini bırakmadı. Bir süre devam eden kovalamacının ardından sürücü motorundan indi. Yaya olarak hafif ticari aracı kovalayan motosiklet sürücüsü, araca peş peşe yumruk attı.
Hafif ticari aracı takip eden motosikletli, akaryakıt istasyonunda duran sürücüye uçan tekme attı. Yaşanan kovalamaca ve kavga kask kamerasına saniye saniye yansıdı.