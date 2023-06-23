Seyyar asansörün halatı koptu: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir binanın dışına yapılan seyyar asansörün halatının kopması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kanserden yaşamını yitiren yakınları için Eşref Dinçer Mahallesi Yeni Bahar Sokak’taki bir apartmana taziyeye gelen Fatma Çelik, Müjgan Çelik, Kerime Giderayak ve Safura Kader, hasta yakınları için tasarlanan ve binanın dış kısmına montajı yapılan seyyar asansöre bindi.

Üçüncü katta halatı koparak zemine düşen asansördeki 4 kişi yaralandı. Bu kişilerin yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunda kırıklar olan yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalelere rağmen Fatma Çelik ve Safura Kader kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cenazeler, Burs Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme gerçekleştirildi. Ayrıca halatı kopan seyyar asansörle ilgili bilirkişi incelemesi yapıldı.

ASANSÖR FİRMASININ SAHİBİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan asansör firmasının sahibi G.A. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.A. çıkarıldığı hakimlikçe “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek” suçlamasıyla tutuklandı. (AA)