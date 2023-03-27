Sezon öncesi plajlara mermer tozu dökülmesini zabıta önledi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde turizm sezonu öncesi başlatılan çalışmalarda plajlara kum yerine mermer tozu dökenlere zabıtadan müdahale geldi. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz çok sert tepki göstererek "Mermer tozu veya benzer tozlarla sahiller doldurulmaya devam ederse, bu konuya Dünya Turizm Örgütü müdahale eder, Dünya Sağlık Örgütü müdahale eder. Bu kadar net." dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 4 yıl önce başlanan turizm sezonu öncesinde plajlara ve sahillere mermer tozu dökümü bu yılda başladı.

“HEM EKOLOJİYE HEM İNSAN SAĞLIĞINA TEHLİKESİ VAR”

Ekolojik dengeye ve insan sağlığına zarar verebilecek çalışma, zabıta ekipleri tarafından durduruldu. Turgutreis Bahçelievler Mahallesi Şevket Sabancı Caddesi üzerinde bulunan bir turizm tesisinin sahile beyaz kum döktüğü ihbarı üzerine bölgeye giden Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döküm işlemini durdurarak sahilden iş makinelerini çıkardı.

5 KAMYON MERMER TOZU DÖKÜLDÜ

Vatandaştan gelen ihbar üzerine harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahile yaklaşık 5 kamyon beyaz kumun döküldüğünü tespit ederek tutanak tanzim etti. Çalışmayı durduran ekipler, dökülen maddenin belirlenmesi amacıyla alınan örnekleri ilgili kurumlara iletti. Laboratuvarda yapılacak tahlil sonuçlarına göre yasal işlemler başlatılarak dökümü gerçekleştirdiği saptanan kişi ve işletmelere yaptırımlar uygulanması sağlanacak. Öte yandan dökülen kumun kaldırılması için işletme yetkililerine uyarıda bulunuldu. Dökülen malzemenin mermer tozu ile karışık seramik yapımında kullanılan peldspat maddesi olduğu iddia edildi.

KIYILAR DOĞAL GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞACAK

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada “Sahillerimizin doğal görünümünü bozan bu tür müdahalelere geçit vermeyeceğiz. Bölgemizde, zabıta ekiplerimiz ile diğer ilgili birimlerimizin denetimleri aralıksız devam ediyor. Kıyılarımızın doğallığını korumak için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yasal yaptırımlarla karşılık verilecektir.” denildi.

CEZALAR YETERLİ DEĞİL

Bodrum kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ise yaptığı açıklamada sağlık için son derece zararlı olan mermer tozlarının, devletin koruması ve hükmü altında kamuya ait alanlara döküldüğünü belirterek “Bu sahillerin on binlerce yılda oluşmuş bir yapısı var, ne dökerseniz dökün oraya müdahaledir. Bunu kanunlar diyor. Mesela Çevre Bakanlığı, Mal Müdürlüğü bu konuya sahip çıkmalı, cezalar yeterli değil. 2 tane şezlonga ecrimisile koşturarak gelenlerin gelmesini tabi ki istiyoruz. Biz kamunun malının korunmasını istiyoruz.

İnsanlar tabi ki yatırım yapacak, para kazanmaya çalışacak ama bunun yöntemleri vardır, bilimi vardır, bilimsel yöntemleri vardır. Bodrum Belediyesi, Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne Bodrum kıyılarında bilimsel çalışma yapma talep yazısı var ve üniversiteden de olumlu cevap geldi. Biz diğer bazı işlemlerde gördüğümüz sahte bilimden bıktık. Bizim gerçek bilim insanlarımız var, üniversitemiz var. Gerekiyorsa araştırmaları yapar, bilimsel verileri ortaya koyar. Bu her yer için geçerli, sadece kum ve iskele uygulaması için değil. Marina için, mendirek içinde geçerli.” dedi.

DÜNYA TURİZM VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTLERİ MÜDAHALE EDER

Yılmaz konuşmasının devamında “Mermer tozu veya benzer tozlarla sahillere müdahale devam ederse bu doldurmalar devam ederse bu konuya Dünya Turizm Örgütü müdahale eder, Dünya Sağlık Örgütü müdahale eder. Bu kadar net. Edecektir. Bu kumları dökenler sahte raporlarla bunun üzerini örtemezler. Bu mermer tozları deniz dibindeki canlıları yok etti. Dolayısı ile zararı oraya gelen turistte 3-5 sene sonra çıkar” ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediyesi geçtiğimiz yıl da Gündoğan, Güvercinlik ve Yalıkavak’ta halk plajlarına mermer tozu dökenler hakkında yasal işlem yapmıştı.

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