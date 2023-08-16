SGK binası alev alev yandı
Sivas'ta, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binasının çatısında yangın çıktı. Yangında binada görevli bir güvenlik ile alevlere müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Kümbet Mahallesi Gültepe Caddesi üzerinde bulunan SGK İl Müdürlüğü binasının çatısında çıktı.
6 katlı binanın çatısından duman çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede Sivas Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
GÜVENLİK İLE İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangında binada görevli bir güvenlik ile alevlere müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi.
Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)