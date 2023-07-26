Sıcak hava bunalttı, yağış geliyor… İşte son hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 44.1 dereceyle Şile'de ölçüldü. Meteoroloji’nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları yarından itibaren düşüşe geçecek ve bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak.

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İstanbul bugün adeta sıcaktan kavruldu. Meteorolojik istasyon sonuçlarına göre bugün en yüksek sıcaklık 44.1 dereceyle Şile’de ölçüldü.

Meteoroloji’den alınan bilgiye göre İstanbul’da sıcaklık ölçümü Eyüp’te 42.9, Çekmeköy’de 42.3, Sancaktepe 41.8, Pendik 41.6, Tuzla 41.4, Sarıyer 41.1, Arnavutköy 40.6, Fatih 40.5, Bakırkoy 40.5, Kartal 40.3, Ümraniye 40.3 ve Üsküdar 40.2 derece olarak gerçekleşti.

YARINDAN İTİBAREN HAVA DEĞİŞİYOR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları yarından itibaren düşüşe geçecek ve bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Balıkesir ve Kütahya'nın kuzey, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney, zamanla Marmara’da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Trakya Kesimi, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Perşembe yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 27°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 23°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Perşembe yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 26°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Perşembe yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 26°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 28°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 27°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 28°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri, Perşembe öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Perşembe öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Perşembe yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Perşembe yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Perşembe öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 25°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Perşembe öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Perşembe öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 43°C

Az bulutlu ve açık