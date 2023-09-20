Sığınmacı taşıyan araç, polisten kaçarken cami bahçesine düştü
Edirne'de sığınmacı taşıyan araç, polisten kaçarken cami bahçesine devrildi. 9 sığınmacı ile 7 insan kaçakçısı yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıyık Caddesi’nde dur ikazına uymayarak şehir merkezine giden 5 aracı takibe aldı.
Takip edilen araçlardan biri, kent merkezinde sığınmacıları indirdikten sonra polisten kaçmaya devam etti.
Araç, Çavuşbey Mahallesi’nde Çakır Ağa Camisi’nin bahçesine devrildi.
Sürü olay yerinden kaçarken polis ekipleri, insan kaçakçısı şüphelisi 7 kişi ile 9 sığınmacı yakaladı.
Polis ekipleri, devrilen aracı vinç yardımıyla cami bahçesinden çıkardı.
KENTTE DENETİM
Öte yandan kent genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan denetim yapıldı.
Jandarma ve sınır devriyelerince Edirne ve ilçelerindeki denetimlerde ise Pakistan, Irak, Suriye, Afganistan ve İran uyruklu 41 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. (AA)