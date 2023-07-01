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Sığınmacılar yasağı umursamadı

Yangın mevsimi nedeniyle ormanlara girişler üç ay süreyle yasaklanırken, Suriyeli sığınmacılar Uludağ'ın eteklerinde mangal yakıp nargile keyfi yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Halil ATAŞ
Yayınlanma: 21:31 - 01 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yangın tehlikesinin artması nedeniyle birçok ilde valilikler, orman alanlarındaki piknik ve mesire yerlerine girişleri üç ay süreyle yasakladı.

YASAĞI UMURSAMADILAR

Ancak Suriyeli sığınmacılar yasak dinlemedi. Bursa Valiliği’nin piknik ve mesire alanlarına giriş yasağına uymadı.

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Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde, Uludağ’ın eteklerinde, doğa harikası Kaplıkaya’ya akın eden sığınmacılar, ormanlık alanda mangal yakıp, nargile keyfi yaparak yangına davetiye çıkardı. Bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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