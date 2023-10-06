“SİHA’mız düşürülüyor, başka ülkeden duyuyoruz”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'nin Türk SİHA'sını düşürmesi sonrası iktidara yüklendi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin F-16 savaş uçağı ile dün Suriye’de Türk SİHA’sını düşürmesi sonrası iktidara sert çıktı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Helikopterimiz düşürülür, başka ülkeden duyarız. Gemimiz basılır, başka ülkeden duyarız. Şimdi de SİHA'mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz. ABD “meşru müdafaa” diyor, Dışişleri Bakanlığımız ise “farklı teknik değerlendirmeler” diyerek yaşananları geçiştirmeye çalışıyor. Siz devleti yöneten kişiler olarak ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız? Dış politikamızı “ABD ne der, Rusya ne der, İtalya ne der” diye mi şekillendireceğiz?”

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