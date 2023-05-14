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Siirt Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Siirt’te, 6 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de! Siirt ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.

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Siirt Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Siirt seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Siirt'in 6 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 201.801 seçmen sayısı bulunuyor.

SİİRT SEÇİM SONUÇLARI 2023 TIKLAYINIZ

SEÇİM SONUÇLARI 2023 TIKLAYINIZ 

Önceki (2018) seçimde Siirt’te ne oldu?

PARTİOY ORANIYIL
AK Parti %38,92018
CHP%2,52018
HDP %512018
MHP%3,52018

İstanbul Seçim Sonuçları 2023

Ankara Seçim Sonuçları 2023

İzmir Seçim Sonuçları 2023

CHP Seçim Sonuçları 2023

AKP Seçim Sonuçları 2023

MHP Seçim Sonuçları 2023

İYİ PARTİ Seçim Sonuçları 2023

YSP Seçim Sonuçları 2023

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