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Siirt’te bir kişi, arkadaşlık teklifini reddeden genç kızın evini silahla bastı, gözaltına alındı

Siirt'te arkadaşlık teklifini reddeden genç kızın evini basan S.T., ailenin kapıyı açmaması üzerine silahla havaya ateş açarak tehditler savurdu. S.T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Siirt’te bir kişi, arkadaşlık teklifini reddeden genç kızın evini silahla bastı, gözaltına alındı

Siirt Barış Mahallesi 1344’üncü sokakta akşam saatlerinde, iddiaya göre S.T., arkadaşlık teklifi ettiği ismi öğrenilemeyen genç kızdan yanıt alamayınca, evine gitti.

Tabancayla kapıya dayanan S.T.ye, ailesi kapıyı açmadı. Bunun üzerine S.T., evin önünde havaya ateş açarak, tehditler savurdu.

Ailenin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. S.T., kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Aile, S.T. hakkında şikayetçi oldu. S.T.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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aile Polis Siirt
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