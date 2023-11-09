Siirt’te öğrencilerden 10 Kasım koreografisi
Siirtli öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla özel bir koreografi hazırladı.
Siirt’te TOKİ Osman Gazi İlk ve Ortaokulu’nda eğitim gören 270 öğrenci, rehber öğretmen Bahri Bıyıklı ve sınıf öğretmeni Ömer Faruk Güneş ile birlikte 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için çalışma yaptı.
Okul bahçesinde “09.05” ile “sonsuzluk işareti” oluşturan öğrenciler, bu koreografiyle Türk bayrağı açtı. Öğretmen Bahri Bıyıklı, Cumhuriyet’in 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin koreografiyle anılmasını amaçladıklarını belirtti. Okul Müdürü Seyit Mahmut Tanrıyatapan’ın destek verdiğini ifade eden Bıyıklı, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi. (DHA)