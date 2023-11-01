Silah kaçakçıları bunu da yaptı: Taklit ‘hayalet silah’

İstanbul'da "hayalet silah" olarak bilinen Glock marka tabancanın taklitleri üretilen 4 imalathaneye operasyon düzenlendi. Beş kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen çok sayıda tabanca ve binlerce silah parçası emniyet bahçesinde sergilendi.

Habip ATAM

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Operasyon, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığını yapan şebekelere yönelik yapılan çalışmalarda bazı şüpheliler belirlendi.

Suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik 26 Ekim’de operasyon düzenlendi. Ümraniye’de düzenlenen operasyonda, Y.M.V., M.Y.,O.K., S.Ç. ve M.A. isimli 5 şüpheli yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerden 4’ünün organize sanayi sitesinde yer alan yasa dışı silah atölyesi olduğu öğrenildi.

73 TABANCA BİNLERCE SİLAH PARÇASI

Şüphelilerin, işyeri, ikamet adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 73 tabanca, bu tabancalara ait 57 adet şarjör, 4 bin 985 silah gövdesi, 2 bin 74 silah sürgüsü, bin 87 adet açık uçlu silah namlusu, 4 bin adet tetik tertibatı, pim, icra yayı, mil, çıkarıcı; silah yapımında kullanılan polimer hammadde ve çok sayıda kutusu ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca silah yapımında kullanılan kalıplar ve tabancaların üzerine yazı yazmak için kullanılan lazer yazıcılara da el konuldu. Ele geçirilen malzemler arasında silah kitapçıklarının bile bulunması dikkat çekti.

HAYALET SİLAHIN BENZERİ

Ele geçirilen silahların, hayalet silah olarak da bilinen, bazı X-RAY cihazlarında görüntülenmediği iddiasıyla ün yapan Glock tipi silahların taklidi olduğu belirtildi. Yüksek kaliteli malzemeden yapılan silahlarin şüphelilerce, imalathanelerde denemeye tabi tutulduğu da öğrenildi. Şüphelilerin bu amaçla ses geçirmez bir oda yaptığı kum torbaları kullanılarak hedef alındığı öğrenildi.

DÖRT TUTUKLAMA

Ele geçirilen silahların emniyetteki sergisi cephaneliği aratmadı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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