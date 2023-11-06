Silah kazası sonucu şehit olan Onur Özbek Niğde’de son yolculuğuna uğurlandı
Suriye'de silah kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi.
Suriye’de, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek’in (25) cenazesi memleketi Niğde’de toprağa verildi.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek’in cenazesi, Kilis’te düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde’nin Yıldıztepe beldesine getirildi. Bekar olan şehit Özbek için Yıldıztepe Beldesi Camii’nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınları ve bazı siyasiler katıldı.
ANNESİ FOTOĞRAFINI ÖPÜP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Tören sırasında şehidin annesi Şerife Özbek, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, fotoğrafını öperek uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin babası Mustafa Özbek, kardeşleri ve diğer yakınları da tabutuna sarılıp ağladı. Şehidin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası dualarla belde mezarlığında toprağa verildi. (DHA)