Silahını düşürünce canından olmuştu: Görüntüleri ortaya çıktı

Ümraniye'de, iki sürücü arasında sanayi sitesi önünde yol kavgasına esnaf karıştı. Sürücünün biri olay yerinden ayrılırken diğeri ateş ederek 6 esnafı yaraladıktan sonra silahını düşürdü. Düşen silahı alan bir esnaf sürücüye ateş edip öldürdü. O anların görüntüleri ortaya çıktı

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Olay, İstanbul’un Ümraniye ilçesi Saray Mahallesi Sanayi Sitesi Yolu üzerinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emrah Güner ile ismi öğrenilemeyen bir sürücü arasında yol kavgası yaşandı.

Araya giren sanayi sitesi esnafı tarafları sakinleştirmeye çalışırken bir sürücü olay yerinden uzaklaştı. Sürücü Emrah Güner ise sanayi sitesi esnafıyla kavga etmeye başladı.

ELİNDEKİ SİLAHI DÜŞÜRÜNCE BAŞINDAN VURULDU

Üzerinde bulunan tabancayı çıkartan Güner, kavgaya müdahil olan sanayi sitesi esnafına ateş etti. Güner’in silahından çıkan kurşunların isabet etmesiyle 6 kişi yaralandı. Bu sırada Emrah Güner, elindeki tabancayı yere düşürdü. Vurulan 6 kişi arasında babasının da olduğunu gören bir esnaf tabancayı alıp Güner’in başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Emrah Güner’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Emrah Güner’in başına ateş ederek öldüren kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyete götürüldü.

Olay Yeri İnceleme Şube müdürlüğü ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı. Çalışmanın tamamlanması sonrasında Emrah Güner’in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Öte yandan Emrah Güner’in silah alım satım ve tamiri üzerine bir iş yerinin bulunduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili çalışma sürüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Emrah Güner’in diğer sürücüyle tartıştığı ve araçtan indirmeye çalıştığı yer alıyor. Görüntülerin devamında esnafın araya girerek ayırmaya çalışması, devamında silah seslerini duyan esnafın araçların arkasında saklanması yer alıyor. (DHA)