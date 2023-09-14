Silahla yaraladılar, dövdüler; 40 gün sonra serbest kaldılar

Sivas'ın Çınarlı köyünde geçen Mayıs ayında patates tarlası anlaşmazlığından kaynaklanan şiddet olayı tahliye ile sonuçlandı.

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Sivas’ta Mayıs ayında yaşanan olayda, 32 yaşındaki Mesut Özer, bir patates tarlasıyla ilgili çıkan anlaşmazlık nedeniyle 45 yaşındaki Ruşen Y. ve 31 yaşındaki İsmail A. tarafından sırtından vurularak yaralandıktan sonra yerde darp edildi.

Şüpheliler, 4 Ağustos’ta teslim olup tutuklandı. Ancak şüpheliler, avukatları aracılığıyla yaptıkları başvuru sonrasında tahliye edildi.

Olay, 20 Mayıs’ta Çınarlı köyünde meydana geldi.

Mesut Özer, İstanbul’dan tatil için köye gelmişti. İddiaya göre, Ruşen Y. ve İsmail A. da İstanbul’dan gelerek Özer’i takip etti.

Patates tarlası kiralama meselesi yüzünden iki taraf arasında husumet bulunuyordu. Ruşen Y. ve İsmail A., gece saatlerinde Mesut Özer’i evinin önüne çağırdılar.

Tartışma çıktı ve kısa sürede büyüdü. Ruşen Y., Özer’e saldırdı, ardından İsmail A. silahını çıkararak Özer’in sırtına iki el ateş etti. Şüpheliler, yere düşen Özer’i uzun süre darp ettikten sonra kaçtılar. O anlar köydeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Özer, köylülerin yardımıyla ağır yaralı bir şekilde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Burada bir hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gördü ve hayati tehlikesi atlatıldı. Şu an ise fizik tedavisi devam ediyor.

Şüpheliler olayın ardından kaçtılar ve sonradan yakalanmaları için çalışmalar başlatıldı. Sivas Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheliler hakkında “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla iddianame hazırladı. Şüpheliler Ruşen Y. ve İsmail A., 4 Ağustos’ta teslim oldular ve tutuklandılar. Ancak 12 Eylül’de avukatları aracılığıyla yaptıkları başvuru sonucunda tahliye edildiler. Bu tahliye kararı şaşkınlık yarattı.

Mesut Özer’in avukatı Nuh Güler, “Müvekkilim Mesut Özer’i, ‘Konuşacağız’ diyerek yanlarına çağırıyorlar. Konuşurken darp etmeye başlıyorlar. Daha sonra da 2 el ateş ederek sırtından yaralıyorlar. Müvekkilim ölümden döndü. Halen psikolojik ve fiziki tedavisi devam ediyor. Olay sonrasında kaçıp daha sonra 4 Ağustos’ta ise gelip kendileri teslim oluyor. Ancak 12 Eylül tarihinde tahliyelerine karar verildi. Oysaki duruşma 8 Kasım’daydı. Normalde ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tahliye mümkün değil.

Müvekkilim ve ailesi, hepimiz şaşkın durumdayız. Nasıl bırakıldığını hala anlamadık. Toplumda cezasızlık algısının yerleşmemesi için biz adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Şüpheliler 2 el kurşun sıkarak adam öldürmeye teşebbüs ettiler. 1 ay yatıp çıktılar. Adaletin tecelli etmeyeceği düşünülürse bu korkunç bir toplumsal yaraya dönüşür” şeklinde konuştu.

Mesut Özer ise hain bir silahlı saldırıya uğradığını belirterek, “1 hafta yoğun bakımda yattım. 3 tane ameliyat geçirdim. Hiçbir şekilde can güvenliğim yok. Beni vuranların serbest kalmasına anlam veremiyorum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum” dedi.