Silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Mardin'de yolda yürüyen Necmettin Atız silahlı saldırı sonucu öldü. ATM önünde bekleyen ailenin 5 yaşındaki Ayaz'ın ayağına da mermi isabet etti.

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Olay, dün gece, Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Necmettin Atız, caddede yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancayla açtığı ateşle yere yığıldı. O sırada ATM önünde para çekmek için sırada bekleyen ailenin çocukları 5 yaşındaki Ayaz B. de seken kurşunla ayağından yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

31 yaşındaki Necmettin Atız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Atız’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Ayaz B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. (DHA)

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