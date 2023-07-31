Şile’de patlamamış 28 top mermisi bulundu

İstanbul Şile açıklarında patlamamış mühimmat ihbarı üzerine SAS timleri denizde araştırma yaptı. Yapılan çalışmada, denizde 28 top mermisi bulundu.

Habip ATAM

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İstanbul Valiliği, Şile’de denizde 28 patlamamış top mermisi tespit edildiğini bunların 8’inin teşhis ve imha için karaya çıkarıldığını duyurdu. İstanbul Valiliği’nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-28 Temmuz 2023 tarihinde saat: 09:00 sularında Şile İlçesi Sofular Mahallesi sahilinde deniz içerisinde patlamamış mühimmat bulunduğuna dair alınan ihbar sonrası bölge güvenlik çemberine alınmış, ancak hava koşulları nedeniyle dalış faaliyeti yapılamamıştır.

SAHİLDEN 10 METRE UZAKTA

-29 Temmuz 2023 günü icra edilen dalış faaliyetinde sahilden 10 metre uzaklıkta 1-1.5 metre derinlikte bölgeye dağılmış vaziyette 9 şüpheli cisim tespit edilmiştir. Dz.K.K. Sas Grup Komutanlığı tarafından yapılan görüntü incelemeleri neticesinde şüpheli cisimlerin Top Mermisi olduğu belirlenmiştir.

28 PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT

-30 Temmuz 2023 günü saat:10:00 Dz.K.K. SAS Grup Komutanlığı SAS timi tarafından dalış icra edilmiş bahse konu mevkide en az 28 (yirmi sekiz) adet mühimmat tespiti yapılmış olup tespit edilen mühimmatlardan, karaya çıkarılması mümkün vaziyette olan 8 (sekiz) tanesi teşhis ve imha için Şile Nöbetçi Savcısı onayı dahilinde SAS timi tarafından SAS Grup Komutanlığı'na intikal ettirilmek üzere karaya çıkarılmıştır.

2 AĞUSTOS’TA İMHA EDİLECEK

-SAS timleri tarafından bölgede tarama faaliyeti sürmekte olup tespit edilen mühimmatın imha işlemi, 1200 metrelik yarı çaplı sahada yerleşim yerlerinde ve plajlarda gerekli emniyet tedbirlerin alınmasına müteakip 02 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.