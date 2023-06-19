Silifke’de develi, davul-zurnalı, il olma eylemi

Türkiye'de mevcut il sayısının 100'e çıkarılacağı yönündeki beklenti, Mersin'in yoğurdu ile dünyaya ün salan Silifke ilçesinde de heyecan yarattı. Yörükler deve üzerinde Silifke’nin il olma isteğini davul ve zurna ile duyurdu.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'de mevcut il sayısının 100'e çıkartılacağına yönelik beklenti, Mersin'in Silifke ilçesinde de heyecan yarattı. Yoğurdu, tarihi ve turistik dokusuyla ünlü ilçenin il olma arzusu deve üzerinde davul-zurna ile duyuruldu. Deveye binan MHP'li Belediye Başkanı Sadık Altunok, ilçenin il olmayı hak ettiğini söyledi.

EYLEM YAPARAK DUYURDULAR

Silifkeliler ve Yörükler dünyaca ünlü Cennet ve Cehennem mağaralarının bulunduğu yerde toplanarak deve üzerinde tur atıp davul ve zurna eşliğinde il olma isteğini duyurdu. Tarihi, denizi, sanayisi ve limanı ile geçmişte elinden alından İl'lik haklarının şimdi kendilerine verilmesi gerektiğini belirten Silifkeliler, seslerini duyurma adına deve üzerinde davul zurna eşliğinde tarihi alanda tur attı.

Ellerinde Silifke'nin il olması ile ilgili dövizler taşıyan ve deve üzerinde tur atan Silifkeliler ‘Silifke'nin Yoğurdu' türküsü eşliğinde oynayıp basın açıklaması yaptı.

“AKKUYU, EN ÖNEMLİ SEBEPLER ARASINDADIR”

Deveye binerek eyleme katılan ve sonrasında açıklama yapan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Silifkeliler olarak yıllarca özlemle beklediğimiz ve hak ettiğimizi düşündüğümüz il olma fırsatını yeniden yakaladık” dedi. İl sayısı artırılacaksa Silifke'nin ilk adaylardan biri olduğunu ve mutlaka il yapılması gerektiğini belirten Başkan Altunok, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin Türkiye'de il sayısını artırma kararı cumhur ittifakı bir ilçe belediyesi olarak bizleri son derece sevindirmiştir.

Tarihi ve turistik yerleri ile deniz ulaşımı ile tarım ürünleri ile sanayi ürünleri ile Akdeniz bölgesinin en önemli ilçelerinden biri olan ve ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santralinin de ilçemize yakın bir yerleşim alanı üzerinde kurulması il olmamız konusunda en büyük sebeplerimizin başında yer almaktadır” dedi.

“SİLİFKE'NİN HAKKININ GERİ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 1924-1933 yılları arasında İçel il merkezi olan Silifke'nin illik hakkının geri verilmesini gerektiğini de belirten Başkan Altunok, “Bu yüzden Silifkeliler olarak elimizden alınan illik hakkımızın geri verileceğini ümitle bekliyoruz. Bu düşüncede olan tüm Silifkeli hemşerilerimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, mahalle muhtarlarımız ve bizlerin il olma istek ve çabalarının da TBMM'ne taşınmasında en büyük destekçimiz olarak da Mersin Milletvekillerimizi görmekteyiz. Ben buradan sesleniyorum, ‘Silifke'miz ya il olacak ya il olacak' İl olmak için gerekli her türlü şartları bünyesinde barındıran Silifke'miz bir an evvel il olmalıdır” diye konuştu.

“SİLİFKE'NİN 40 ŞEHRİ GEÇEN İHRACAT RAKAMLARI VAR”

Silifke'nin 40 şehir geçen ihracat rakamlarının olduğuna dikkat çeken Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, “Biz zaten İliz diyoruz, konumumuzla komşu ilçelere olan mesafelerimiz ve hizmetlerimizden dolayı, çileğin başkentiyiz, yoğurdun başkentiyiz, coğrafi işaret tescillerini aldık.

İç Anadolu ya açılan bir kapıyız, Anamur, Mut, Gülnar, Aydıncık ilçeleri bizim il olmamızı destekliyor. 40 ili geçen ihracat rakamlarımız var, tarımımızla, organize sanayimizle, limanımızla ve nükleere verdiğimiz hizmetle Silifke olarak artık kabuğumuza sığamıyor. Biz zaten il dik, artık zamanı geldi hakkımızı geri istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

88 MAHALLE MUHTARI SİLİFKE'NİN İL OLMASINI İSTİYOR

Silifke'nin İl olma hakkının tekrar geri verilmesi gerektiğini belirten Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur ise şunları söyledi:

“Tarımı ile turizmi ile sanayisi ile Silifke artık kabuğuna sığmıyor. Biz Silifkeli Mahalle Muhtarları olarak Silifke'nin il olmasını istiyoruz.

İlginizi Çekebilir İlçede heyecan başladı... Şehrin girişine tabela astılar