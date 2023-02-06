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Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi yakalandı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi Eray Özyağcı, Edirne'de yakalandı.

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Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi yakalandı

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