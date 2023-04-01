Sinan Ateş’in ablasından videolu adalet çağrısı
Uğradığı silahlı saldırıda katledilen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç, kardeşi için dikkat çeken bir video paylaştı. Kazanç, 'Adam satmak yok, Sinan Ateş Cinayeti Aydınlatılsın' etiketi ile adalet çağrısı yaptı.
Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş Kazanç, kardeşi için dikkat çeken video yayımladı.
“ADAM SATMAK YOK”
Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç, sosyal medyadan kardeşi için adalet vurgusu yapan bir video klip yayınlandı.
‘Adam satmak yok, Sinan Ateş Cinayeti Aydınlatılsın’ etiketi ile paylaşılan video da sokaklara “Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın” pankartı asıldığı görülüyor.
NE OLMUŞTU?
Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omuzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.