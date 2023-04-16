Sinan Oğan: Bu memleketin sahibi olduğumuzu göstereceğiz

Marmara Bölgesi Milletvekili Adayları tanıtımında konuşan Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sinan Oğan, “Şimdiye kadar yok sayılanların ötelenenlerin, kendi öz yurdunda garip olanların seçimi olacak. Cumhur İttifakı’nın yedeği olarak görülelim. Televizyonlar bizi yok saymaya devam etsinler. İttifaklar kendi aralarında paylaştıklarını sansınlar. Biz bu memlekette karşı değil, biz bu memleketin sahibi olduğumuzu göstereceğiz.” dedi.

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Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Bakanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Zafer Partisi yöneticileri ve Marmara Bölgesi Milletvekili adaylarının katıldığı etkinlikte Ata İttifakı Marmara Bölgesi Milletvekili Adayları tanıtıldı.

“ATATÜRK'ÜN ALTI OKU DA TÜRKEŞ'İN DOKUZ IŞIKI DA ATA İTTİFAKI'NDA BİR ARAYA GELMİŞTİR”

Prof. Dr. Ümit Özdağ yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ayağındaki prangalardan kurtulacak. Türk kadınları sokaklarda korkusuzca yürüyebilecekler. Ülkemizde mülteci istemiyoruz. Burası göçmenistan değil. Burası Türkiye ve Türkiye olarak kalacak. FETÖ önünde onlar diz çöksün biz çökmeyeceğiz. Onlar HDP'ye taviz versinler biz vermeyeceğiz. Diğerleri HÜDA PAR'la çıksınlar Diyarbakır'da ortak miting yapsınlar, biz yapmayacağız. Atatürk'ün altı oku da Türkeş'in dokuz ışıkı da ATA İttifakı'nda bir araya gelmiştir. Türk milliyetçiliği, Atatürkçülük, ATA İttifakı'ndan başka hiçbir yerde temsil edilmemektedir.”

“BİZ BU MEMLEKETİN SAHİBİ OLDUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ”

Dr. Sinan Oğan ise yaklaşan seçimin önemine dikkat çekerek, “Cumhuriyetimizin 100. senesindeyiz ve bir seçim karşısındayız. Şimdiye kadar yok sayılanların ötelenenlerin, kendi öz yurdunda garip olanların seçimi olacak. Cumhur İttifakı'nın yedeği olarak görülelim. Televizyonlar bizi yok saymaya devam etsinler. İttifaklar kendi aralarında paylaştıklarını sansınlar. Biz bu memlekette karşı değil, biz bu memleketin sahibi olduğumuzu göstereceğiz. Türk siyasi yelpazesine beraber bakalım Türkiye'de 4 ana yelpaze görürüz. Şimdi bize iki yelpaze göstermeye çalışıyorlar. Bizi izleyen ve bu durumdan haberdar olmayanlar için söylüyorum. Sol Parti Genel Başkanı diyor ki yüzde 50'yi aşacağım. Kimin oyuyla HDP'nin oyuyla mı? Cumhur İttifakı da biz de yüzde 50'yi aşacağız kimin oyuyla HÜDA PAR'ın az buçuk oyuyla mı? Başka Türk milliyetçilerinin oyuyla, onlar diyor ki biz sizin milliyetçiliğinizi ayaklar altına aldık gelin bizi seçin. Ama bizler onların çamur seviyesine asla inmeyeceğiz.” dedi.

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