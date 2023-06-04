Sinan Oğan: Erdoğan’a destek vermemizin en önemli şartı…
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan’dan Mehmet Şimşek'le ilgili açıklama geldi.
Sinan Oğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, bunun en önemli şartlarından birinin ekonomi olduğunu ileri sürdü.
Oğan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
*Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sn. Erdoğan'a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi, son bir kaç yıldır uygulanan “faiz sebep enflasyon sonuç” politikalarından vazgeçilmesi ve uluslararası normlara uygun ekonomi politikalarının uygulanmasına geçilmesiydi.
*Yeni kabinede Sn. Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla artık ekonomide inşallah en kısa zamanda normalleşme adımlarını göreceğiz…