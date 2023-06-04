Abone Ol

Sinan Oğan: Erdoğan’a destek vermemizin en önemli şartı…

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan’dan Mehmet Şimşek'le ilgili açıklama geldi.

Yayınlanma: 19:58 - 04 Haziran 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sinan Oğan: Erdoğan’a destek vermemizin en önemli şartı…

Sinan Oğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, bunun en önemli şartlarından birinin ekonomi olduğunu ileri sürdü.

Oğan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

*Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sn. Erdoğan'a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi, son bir kaç yıldır uygulanan “faiz sebep enflasyon sonuç” politikalarından vazgeçilmesi ve uluslararası normlara uygun ekonomi politikalarının uygulanmasına geçilmesiydi.

*Yeni kabinede Sn. Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla artık ekonomide inşallah en kısa zamanda normalleşme adımlarını göreceğiz…

Külliye'de dikkat çeken kare, Sinan Oğan'ı kendi sözleriyle vurdularİlginizi ÇekebilirKülliye'de dikkat çeken kare, Sinan Oğan'ı kendi sözleriyle vurdularSinan Oğan seçim sonucunu değerlendirdi: Plana sadık kalan...İlginizi ÇekebilirSinan Oğan seçim sonucunu değerlendirdi: Plana sadık kalan...

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam