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Sinan Oğan: Görünen o ki seçimler ikinci tura kalacak

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, yaptığı açıklamada "Görünen o ki seçimler ikinci tura kalacak. Önümüzde zorlu 15 gün daha olacak" dedi.

Yayınlanma: 22:49 - 14 Mayıs 2023 Güncellenme:
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