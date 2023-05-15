Sinan Oğan: Genel şartlardan farklı bir şey demedik
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme şartı ile ilgili haberlerle ilgili açıklama yaptı.
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Alman Der Spiegel dergisine konuştu.
Der Spiegel’den Maximilian Popp, Oğan’ın “Kılıçdaroğlu’nu ancak HDP siyasi sistemden dışlanırsa destekleyeceğim” ifadesini kullandığını duyurmuştu..
OĞAN: BUNU NEREDEN UYDURDUNUZ?
Sinan Oğan, Popp’un yaptığı açıklamayı alıntılayarak “Hayırdır Der Spiegel, size verdiğim röportajda Türk basınına dediğimiz genel şartlardan farklı bir şey demedik. Bunu nereden uydurdunuz?” ifadesini kullandı.
Sinan Oğan, daha önce yaptığı açıklamada da “Hiç bir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip “korsan” balkon konuşması yapmaya kalkışmasın” demişti.