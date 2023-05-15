Sinan Oğan: ‘Korsan’ balkon konuşması yapmaya kalkışmayın
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, yaptığı açıklamada "Hiç bir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip “korsan” balkon konuşması yapmaya kalkışmasın" dedi.
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Oğan şu ifadeleri kullandı:
* Buradan tüm taraflara çağrıda bulunmak istiyorum. Hiç bir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip “korsan” balkon konuşması yapmaya kalkışmasın.
* Tüm sandıklar açılıp netice net bir şekilde ortaya konmalıdır. Toplumu germeye kimsenin. Hakkı yoktur.