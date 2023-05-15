Abone Ol

Sinan Oğan: ‘Korsan’ balkon konuşması yapmaya kalkışmayın

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, yaptığı açıklamada "Hiç bir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip “korsan” balkon konuşması yapmaya kalkışmasın" dedi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sinan Oğan: ‘Korsan’ balkon konuşması yapmaya kalkışmayın

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Oğan şu ifadeleri kullandı:

* Buradan tüm taraflara çağrıda bulunmak istiyorum. Hiç bir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip “korsan” balkon konuşması yapmaya kalkışmasın.

* Tüm sandıklar açılıp netice net bir şekilde ortaya konmalıdır. Toplumu germeye kimsenin. Hakkı yoktur.

Kılıçdaroğlu: YSK'yı uyarıyorumİlginizi ÇekebilirKılıçdaroğlu: YSK'yı uyarıyorumNY Times muhabiri AKP genel merkezinde: Hava gerginİlginizi ÇekebilirNY Times muhabiri AKP genel merkezinde: Hava gergin

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam