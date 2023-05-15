Sinan Oğan: Tabanımla görüşeceğim

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy sayımı devam ederken açıklama yaptı. Oğan, seçimlerin ikinci tura kaldığını belirterek, "Tabanımla görüşüp buna göre bir karar alacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili son durumu paylaştı.

Seçimlerin ikinci tura kaldığını ifade eden Oğan, şunları söyledi;

*Bize oy veren her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Zor şartlar altında seçim çalışması yürüttük ve seçimi etkileyen bir sonuç aldık. Biz daha yüksek bir sonuç bekliyorduk.

“MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN”

*Önümüzdeki günlerde bir netice belirleyeceğiz ve bu neticenin durumuna göre de yol haritamızı ortaya çıkaracağız.

*Ondan sonra da önümüzdeki 14 günlük süre içerisinde biz de üzerimize düşeni yapacağız dolayısıyla da milletimiz müsterih olsun, Türkiye’nin asla bir krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz.

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