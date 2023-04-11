Abone Ol

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ broşür dağıttı

Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, metrobüste seçim broşürü dağıttı.

Yayınlanma: 19:13 - 11 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sinan Oğan ve Ümit Özdağ broşür dağıttı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Ata İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilen Sinan Oğan, seçim kampanyasını bugün başlattı.

Sinan Oğan, sosyal medya hesabında, Ümit Özdağ ile birlikte dağıttığı seçim broşürlerini paylaşarak, “Bugün İstanbul’da, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte Mecidiyeköy Metrobüs durağında vatandaşımızla buluştuk ve broşürlerimizi dağıttık” dedi.

Sinan Oğan, bugün ayrıca yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede iki isim, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri değerlendirdi.

Sinan Oğan, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde, depreme karşı alınacak önlemler konusunda Naci Görür'ün düşüncelerini alacağını kaydetti. (ANKA)

Ümit Özdağ, partisinin seçim manifestosunu açıkladıİlginizi ÇekebilirÜmit Özdağ, partisinin seçim manifestosunu açıkladıÜmit Özdağ ve Sinan Oğan'dan RTÜK'e 'ambargo' tepkisiİlginizi ÇekebilirÜmit Özdağ ve Sinan Oğan'dan RTÜK'e 'ambargo' tepkisi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Cumhurbaşkanı istanbul Kahramanmaraş Mecidiyeköy metrobüs Metrobüs Naci Görür seçim sosyal medya Ümit Özdağ
X Reklam