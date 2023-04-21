Muharrem İnce ve Sinan Oğan’dan Kılıçdaroğlu paylaşımı
Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bugün Adıyaman'da sözlü saldırıya uğrayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
* Halkımızın son derece kutuplaştırıldığı, nefret dilinin inşa edildiği bir toplum olduk. Bu dili tekrar ahlaklı bir siyasi dile çevireceğiz.
* Bugün yaşanan olay için Sn.kilicdarogluk ‘a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin nazik dilini takdir ediyorum.
İNCE: SAVAŞA DEĞİL SEÇİME GİRİYORUZ
Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırılarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
* Adıyaman’da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleştirilen provakatif eylemleri doğru bulmuyorum ve kınıyorum. Unutmayalım, savaşa değil seçime giriyoruz. Bu süreç namertçe değil mertçe ilerlemeli.