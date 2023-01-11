Sınavlarda görev verilen polislere iyi haber

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yapılan sınavlarda görevlendirilen polislerin artık görev başına değil oturum başına ücret alacağını duyurdu.

EGM, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MEB bünyesinde yapılan sınavlarda güvenliği sağlamak için görevlendirilen polislerin artık görev başına değil oturum başına ücret alacağını duyurdu. EGM'nin açıklaması şöyle:

“Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yapılan sınavların huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için görevlendirilen polislerimiz, bundan sonra görev başına değil oturum başına ücret alacak. Milli Eğitim Bakanı'mız Sayın Mahmut Özer'e ve emeği geçenlere şükranlarımızla…”

ANKA