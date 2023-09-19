Sınır kapısında skandal: İranlı kadına tecavüz iddiası

Önceki gece İran’dan Türkiye'ye giriş yapan 3 çocuk annesi 37 yaşındaki İran uyruklu K.C. yolcu salonunun alt katında bulunan mescitte, cinsel saldırıya uğradığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Orhan BOZKURT

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Türkiye ile İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yaşanan skandal iddia Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavclığını harekete geçirdi. İddiaya göre önceki gece İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 çocuk annesi 37 yaşındaki İran uyruklu K.C. yolcu salonunun alt katında bulunan mescitte, cinsel saldırıya uğradı.

Saldırgan, gümrük sahasından kaçarken, ifadesi alınan İranlı kadın şikayetçi oldu. Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur kadın ve tanık ifadeleri doğrultusunda ‘Nitelikli Cinsel Saldırı' soruşturması başlattı. Saldırganın olayın üzerinden iki gün geçmesine rağmen henüz yakalanamadığı öğrenildi.

“MESCİTTE CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIM 20 DAKİKA DİRENDİM…”

Gürbulak Kaçakcılık İstihbarat ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Adli Kolluk Tutanaklarında yer alan ifadelere göre olay; Gürbulak gümrük sahasında dün yaşandı. İran'dan Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu 3 çocuk annesi 37 yaşındaki K.C.'nin cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek verdiği ifadesinde yaşadıklarını tüm ayrıntıları ile anlattı.

K.C., Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra gümrük ambarından eşyalarını almak istediğini, ancak görevli personelin mesai saatlerinde eşya teslimatı yapılmadığını belirtmesi üzerine dinlenmek için yolcu salonunun alt katında bulunan mescide indiğini söyledi. K.C., mescitte ışıklar açık oturuken, tanımadığı bir kişinin mescite girerek kapıyı ve ışıkları kapatıp yanına geldiğini ve eliyle ağzını kapatarak ölümle tehtit ederek tecavüz girişiminde bulunduğunu iddia etti.

GÜMRÜK SAHASINDAN ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK KAÇTI

Saldırgana karşı bağırarak direnmesine rağmen kendisini savunamadığını belirten K.C., saldırganın yaklaşık 20 dakika boyunca zorla cinsel ilişkiye girmek istediğini ifade etti. Bu sırada mescide giren başka bir kişinin ışıkları açarak, bağırması üzerine saldırganın kaçtığını söyleyen İranlı kadın turist K.C., saldırganın peşinden koşmasına rağmen durduramadığını ve bölgedeki askerlerden yardım istediğini söyledi.

Olayın tanığı olan kimlik bilgilerinin açıklanmasını istemeyen bir kişinin de İranlı turist kadının iddialarını doğrulayan yönde ifade verdiği ve saldırganı tanıdığı yine olay tutanaklarına yansıdı. Tanık beyanlarına göre, telefon numarası ve ismi belli olan saldırganın yakalanması için Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile kolluk kuvvetleri çalışma başlattı.

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