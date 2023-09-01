Sınır kapısında şaşırtan görüntü: Tırın brandasını kesip içine gizlendiler

Yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gidebilmek için her yolu deneyen göçmenler, bu kez İpsala Gümrük Kapısı’nda sıra bekleyen bir tırın üzerine tırmanıp, brandasını keserek içine gizlendi. Bazıları ise tarlaların içinden yürüyerek Yunanistan’a geçmeye çalıştı. Bu anları bir kişi cep telefonuyla görüntüledi.

Halil ATAŞ

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Ülkede bulunan milyonlarca sığınmacı ve mülteci Türkiye için büyük sorun olmayı sürdürürken, bazılarının pek çok yöntemi deneyerek yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçiş çabaları da devam ediyor.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki İpsala Gümrük Kapısı'nda da kaçak geçiş çabaları, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Dün gece çekildiği belirtilen görüntülerin birinde, aralarında Afganların da bulunduğu belirtilen bir grup göçmen, gümrük kapasının yan tarafındaki tarlaların içinden yürüyerek Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.

Bir başka görüntüde ise Türkiye'den çıkış yapmak için İpsala Sınır Kapısı'nda bekleyen tırın dorsesinin üzerine, iki kişinin tuttuğu bir merdiven yardımıyla tırmanan diğer iki kişi, üst taraftaki brandayı keserek içine giriyor. Aşağıdaki kişiler daha sonra merdivenle hızla tırın yanından uzaklaşıyor.

“HUDUT NAMUSTUR ADLI ÇALIŞMA”

Görüntüleri çeken kişi, göçmenlerin sınır kapısının yan tarafındaki tarladan ilerledikleri o anları, “Evet İpsala Sınır Kapısı. Gördüğünüz gibi hudut namustur. Hudut namustur adlı çalışma” diyerek anlattı.