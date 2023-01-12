Sınırda 10,5 kilo kokain ve 31,5 kilo ecstasy ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki boş TIR'da yapılan aramada 10,5 kilo kokain ve 31,5 kilo ecstasy ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere boş olarak gümrük sahasına getirilen ve tescil işlemleri tamamlanan TIR, Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek X-ray taramasına sevk edildi. E

ş zamanlı olarak CCTV kamera sisteminden sahayı kontrol eden Gümrük Muhafaza ekipleri, şüpheli durum olduğunu fark etti. Görüntülerden yapılan incelemede, X-ray taramasına girmek için sırada bekleyen şoförün, araçtan poşetler indirip, tuvaletin çöp kutusuna bıraktığı tespit edildi.

Şoförün şüpheli hareketleri üzerine ekiplerce araca seri olarak müdahalede bulunuldu. Araçtaki arama ve poşetlerin bırakıldığı yerde yapılan incelemeler sonucu paketler halinde 10,5 kilo kokain ve 31,5 kilo ecstasy ele geçirildi. (DHA)