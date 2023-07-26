Sınırda Türk bayrağını gören gurbetçi çocuk gözyaşlarına boğuldu

Norveç'ten Nevşehir'e yıllık izne gelen ailenin 9 yaşındaki oğlu Hüseyin Temel, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dalgalanan Türk bayrağını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

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Nevşehirli Temel ailesi, 17 Haziran’da yıllık izinlerinde Norveç’ten memleketlerine gitmek üzere yola çıktı. Aile, Kapıkule Sınır Kapısı’na ulaştığı sırada 9 yaşındaki Hüseyin Temel, Kapıkule Sınır Kapısı’nda dalgalanan Türk bayrağını görünce sevinçten ağladı.

Temel’in duygu dolu anları ise ailesi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa süre içinde binlerce kez izlendi.

“BAYRAĞIMI VE ÜLKEMİ ÇOK SEVİYORUM”

Duygu dolu anlarını anlatan Hüseyin Temel, “Tatil için ailemle birlikte Türkiye’ye gidiyorduk. Bulgaristan sınırına geldiğimizde Türk bayrağını gördüm. O an çok duygulandım. Gözlerim doldu. Bayrağımı ve ülkemi çok seviyorum. Büyüyünce asker ya da polis olacağım” dedi.

Baba Ömer Temel ise “Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasına geldik. Tatilimizin 5 haftalık bölümünü burada geçirdik” diye konuştu.

Anne Sebahat Temel de “Oğlum, Norveç’te okul dışındaki boş zamanında futbol ve basketbol oynayarak zaman geçiriyor” dedi. (DHA)

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