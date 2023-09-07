Sinop’ta boğulma vakası: Baba kurtarıldı, 16 yaşındaki oğlu kayıp

Sinop'un Akliman mevkisinde serinlemek için denize giren baba ve oğuldan baba kurtarıldı, 16 yaşındaki oğlu kayboldu. Şiddetli dalga ve suyun bulanık olması nedeniyle çalışmalar aralıklarla devam ediyor.

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İstanbul’dan tatil için Sinop’a gelen Ahmet Yusuf Mar (16), babası Bekir Mar ile birlikte Akliman mevkiinde denize girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlunu fark eden cankurtaran, denize girdi.

YUSUF GÖZDEN KAYBOLDU

Baba Bekir Mar’a ulaşan cankurtaran, arkadaşlarının yardımıyla onu denizden çıkarttı. Ahmet Yusuf Mar ise gözden kayboldu.

Olay yerine ambulans ve deniz polisi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bekir Mar, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Babanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇALIŞMALAR ZORLAŞTI

Deniz polisi, yaklaşık bir saat denizde kaybolan Ahmet Yusuf Mar’ı aradı. Şiddetli dalga ve suyun bulanık olması nedeniyle çalışmalar aralıklarla devam ediyor.

“DEFALARCA BAĞIRDIM”

Cankurtaran Hazar Kaptan, gazetecilere yaptığı açıklamada, boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlunun bağırması üzerine yardıma koştuğunu belirterek, “Hemen suya girdim, baba çocuğunu tutuyordu. Bırakmaması için defalarca bağırdım. Dalgalardan dolayı zorlandım. Daha sonra baba yorulduğu için çocuk elinden kaydı. Sonra babayı diğer arkadaşlarımın yardımıyla kurtardım. Dalgalar çok yüksek ve suyun bulanık olması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarım saat çocuğu aradık şu ana kadar da bulamadık.” diye konuştu.

Öte yandan İstanbul’dan gelen ailenin, Akliman mevkisinde çadır kurdukları öğrenildi. (AA)

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