Şırnak’ta tüyler ürperten cinayet
Şırnak'ın Uludere ilçesinde, boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı ve işkence görmüş erkek cesedi bulundu.
Uludere ilçesi bir ağaçta boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı erkek cesedi bulundu.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde cesedin kamyon şoförü Bedirhan Kilim’e ait, vücudunda da bıçak ve işkence izlerinin olduğu tespit edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kilim’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)