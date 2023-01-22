Şırnak’tan acı haber: 1 şehit
Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda Korucu Tim Komutanı Nimet Encu'ya şehir düştü.
Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklamada yapan Soylu, şu ifadeleri kullandı;
“Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti yüreği sadakati… Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonunda Bestler Dereler’de Şehit düşen Kahraman Korucumuz Tim Komutanımız Uludereli Nimet Encu’ya Rabbim rahmet eylesin Ruhun şâd, mekanın cennet olsun.”