Sırp çeteci İstanbul’da öldürülmüştü: 3 tahliye

Mecidiyeköy'de Sırp Skaljari Çetesi’nin lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesine ilişkin 10'u tutuklu 16 sanığın yargılandığı davada, 3 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Ali Selim YAMANLI

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İstanbul Mecidiyeköy’de, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Sırp Skaljari Çetesi’nin lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesine ilişkin aralarında örgüt yöneticileri konumunda bulunan Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc'in da olduğu 10’u tutuklu 16 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin salonunda görülen duruşmaya bazı tutuklu sanıklar cezaevinden getirilirken, 6 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

“HANGİSİ DOĞRU?”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Emircan Sümer, “İfadelerimi tekrar ediyorum. İddianamenin 44. sayfasında benimle ilgili bölümde herhangi bir GPS bağlantısı bulunmadığı söyleniyor, fakat 59. sayfada sinyallerin uyuştuğu belirtiliyor. Hangisini doğru olarak netilendireceğim? Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

“OLAYDAN SONRA ŞOK İÇERİSİNDEYDİM”

Olayda yaşama hakkına saldırıda bulunulduğunu öne süren tutuklu sanık Emre Karaağaç, “Özgürlük hakkım ihal edildi. Mağdur olduğumu düşündüğüm bir olayda cezaevindeyim, yaralanarak hastaneye kaldırıldım. Bu olayda vurulmamış olmam Allah’ın takdiridir. Olaydan sonra akrabalarımı aradım, ciddi bir şok içerisindeydim. Kuzenimi aradım, ‘Neden beni arıyorsun? Ambulansı ara’ deyince ben de panikledim. O panikle telefondaki uygulamaları sildim” ifadelerini kullandı.

“ARACIMIN FOTOĞRAFLARI ÇEKİLMİŞ”

Kendisinin ve ailesinin takip edildiğini söyleyen sanık Karaağaç, “Sokağıma gelip aile fertlerinin fotoğrafı çekilmiş, aracım takip edilmiş ve fotoğrafları çekilmiş. Ailem araba ile gezerken de takip edilmiş, fotoğrafları çekilmiş” dedi.

“İSTANBUL’U BİLMEDEN NASIL TAKİP EDEYİM?”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Furkan Yeşil uzun süredir cezaevinde olduğunu ve psikolojisinin iyi olmadığını söyledi. Sanık Yeşil, “Uzun zamandır cezaevindeyim. Tahliye edildim, ev hapsine girdim ve 1 sene ev hapsinde kaldım. Psikolojimizi düzeltmek amacıyla İstanbul’a gezmeye geldik. Ben İzmir’de yaşıyorum, İstanbul’u hiç bilmiyorum takip olayını ben nasıl yapacağım? İstanbul’u bilen bir kişinin bunu yaptığı ortada. Ben sadece kız arkadaşımla beraber tatile geldim, tahliyemi talep ediyorum” dedi.

“ASLA İÇİNDE OLAMAYACAĞIM BİR ÖRGÜT”

Tutuklu sanık Asiye Yüksel, örgüte üye olmakla suçlandığını ancak asla içinde olamayacağı bir örgüt olduğunu savunarak, “14 aydır burada bulunmaktayım. Suçlandığım suç örgüte üye olmak. Asla benim içinde olamayacağım bir örgüt. Radoja beyin ses tonunu bile duyunca sinirim bozuluyor benim. Kendilerinden korkuyorum artık. Ben onlara evimi açtım, makinemi verdim, hatlı telefonumu verdim. Cinayet olayından 2-3 ay önce araba kiralamak için beni aradı. Artık uzun yıllardır onlara yardımcı olduğum için yorulmuştum artık.

Mario bey, Ayşe Sipahi’den rica etti Ayşe de güvendiği için kendisine araba kiralandı. Ayşe Sipahi’ye hiçbir şeyi zorla yaptırmadım. Ben bu insanların düzgün insanlar olduğunu düşündüm, şu an bakıyorum tanıdığım insanlar bunlar olamaz. Kendilerini kurtarmak için bir kadının arkasına sığınmamalı, hakkımı helal etmiyorum. Bu insanlar önce bir mail ile beni sakladığını söylediler. Cinayetten sonra bir otelde kaldılar, o otelin de sahibini çok iyi tanır. Bu otelde pasaportsuz kalıyorlarsa saklayanlar onlar oluyor ben değil. Milan beyin de bu olayı çok iyi bildiğini düşünüyorum” dedi.

3 SANIK HAKKINDA TAHLİYE

Tutuklu sanıklar Asiye Yüksel, Esat Candan ve Erdi Ertan hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulayarak tahliyelerine karar veren mahkeme heyeti, 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, uluslararası alanda faaliyet gösteren Kavacki ve Skaljari suç örgütleri arasındaki husumet neticesinde Kavacki suç örgütü yöneticisi olan Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc'in örgütün lideri konumunda bulunan ve hakkında tefrik kararı verilen Radoje Zvicer’den aldıkları talimat doğrultusunda 2 Ekim 2021 tarihinde Predrag Popovıc adına düzenlenmiş pasaport ile ülkemize giriş yapmış olan Skaljarski örgütü lideri Juvan Vukotıc'in yerini tespit edebilmek için çalışmalar yaptığı kaydedildi.

İddianamede, Türkiye’ deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Jovan Vukotıc'e karşı saldırı düzenlemeyi amaçladığı, bu doğrultuda, Asiye Yüksel’in bağlantılarından yararlanarak İzmir’de etkin olan liderliğini Karadağ’da tutuklu bulunan Binali Camgöz’ün lideri olduğu Camgözler suç örgütü ile iletişime geçtikleri aktarıldı.

BİRÇOK SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Camgözler örgütü adına Niyazi Serkan Altundaşar ile Erdi Ertan’ın Ayşe Sipahi ve Asiye Yüksel’i aracı kılarak Radoje Zıvkovıc vesilesi ile Kavackı suç örgütü ile irtibat kurmaya başladıkları anlatılarak, Jovan Vukotıc’in silahlı saldırı neticesinde öldürüldüğü belirtildi.

İddianamede, 13 şüphelinin “tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic'in “silahlı suç örgütü kurmak veya yönetmek” suçundan 5 yıldan 14 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, 8 şüphelinin “silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Sanık Cemre Murat Çalış'ın “silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar, sanık Murat Polat’ın “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 7 aydan 1 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic ve Zdravko Perinovic’in “resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

İddianamede, 8 kişi hakkında ise “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından ayrılan dosyanın devam ettiği kaydedildi.

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