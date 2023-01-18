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Sırt çantasından çıkan tüyler ürpertti

Uşak'ta bir tarlanın kenarında sırt çantasının içinden çıkanlar tüyler ürpertti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayınlanma: 17:55 - 18 Ocak 2023 Güncellenme:
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Sırt çantasından çıkan tüyler ürpertti

Olay Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Orhan Gazi Caddesi’nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan R.H, çiftliğinin karşısındaki boş tarlanın kenarında çanta buldu.

Çantanın fermuarını açan R.H, içinde bebek cesedini görünce polisi aradı.

MORGA KALDIRILDI

Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu bir iki günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)

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