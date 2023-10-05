Şişli’de AVM’nin balkonundan düşen tıp öğrencisi hayatını kaybetti

İstanbul Şişli'de, bir alışveriş merkezinin yemek katındaki balkondan düşen 23 yaşındaki tıp öğrencisi Can D. hayatını kaybetti.

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İstanbul Nişantaşı’nda bulunan bir alışveriş merkezinde saat 16.00 sıralarında, iddiaya göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi olan Can D., alışveriş merkezinin yemek katındaki balkona çıktı. Daha sonra Can D. çıktığı balkondan bilinmeyen bir nedenle metrelerce aşağıdaki AVM’nin tabelasının üzerine düştü.

Can D.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Can D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİLER”

Olayı gören esnaf İbrahim Kalender; “Burada müşterilerle ilgileniyordum. ses duydum ve kalabalığı gördüm. Dönüp baktığımda yukarıdan aşağıya intihar ettiğini söylediler. Çok kalabalıktı herkes panik içerisindeydi” dedi.

Mekan Çelik ise, “Ben dükkanın önünde arkadaşlarla sohbet ediyordum. Yukarıdan aşağıya birdenbire mont gibi bir şey düştü. Baktım çocuk olduğu gibi aşağıya düştü. Ben o panikle, heyecanla gidemedim. Çocuk ilk önce tabelaya, oradan da yüzüstü yere düştü. Birdenbire kanlar içinde kaldı. Çocuk düşer düşmez zaten herkes başında toplandı. Bir kadın vardı sanırım doktordu o müdahale etti maalesef kurtaramadı” diye konuştu. (DHA)