Sivas’ta 4.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sivas’ta deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre Gürün ilçesindeki deprem saat 20.19’da gerçekleşti.
4.7 büyüklüğünde meydana geldiği açıklanan depremin derinliğinin 5.3 kilometre olduğu duyuruldu.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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