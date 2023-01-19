Sivas’ta ekmeğe zam kararı krize dönüştü

Sivas’ta faaliyet gösteren ekmek üreticileri 19 Ocak 2023 tarihi itibariyle ekmek üretimini kısıtlama kararı aldı. Ekmek satışları bugünden itibaren sadece fırınlardan yapılacak.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Meclisi, artan maliyetler nedeni ile geçtiğimiz günlerde kentte 3,5 TL'den satılan 240 gram ekmeğin fiyatının 5 TL'ye çıkarılmasına karar verdi. STSO Meclisinin bu kararına AKP’li Sivas Belediyesi itiraz etti.

Belediye, Başkan Yardımcısı Kayhan Işık imzası ile Sivas Valiliği'ne gönderilen itiraz yazısında ekmek fiyatı rayiç bedelinin uygun olmadığını ifade edildi.

Belediyenin zam itirazı sonrası Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanlığı bir açıklama yaparak bugünden itibaren kentte ekmek üretiminde kısıtlamaya gideceklerini duyurdu. Bakkal ve marketlere ekmek vermeyeceklerini bildiren üreticiler sadece fırınlarda ekmek satacaklarını halka duyurdu.

Son bir yıl içerisinde ham madde ve diğer giderlere yapılan zamları da kalem kalem açıklayan Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanlığı, “Maliyetleri kısmak ve fırınlarımızı ayakta tutmak için Perşembe gününden itibaren ekmek satışlarımız sadece fırınlardan yapılacaktır. Tüm Sivas halkına duyuruyoruz” dedi.