Siyanür tespit edilen kuyuya define aramak için girmişler

Bilecik'te girdiği kuyudan cansız bedeni çıkarılan Nihat K. (34) ile yaralı kurtulan Abdullah A.'nın (67) define aradıkları ortaya çıktı. İkilinin, kazı sırasında duvarları yumuşatmak için siyanür kullandıkları tespit edildi.

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Osmaneli ilçesi Camicedit Mahallesi Satuk Buğra Han Sokak’ta önceki akşam 20.30 sıralarında 2 kişinin bir evin bahçesindeki kuyuya düştüğü ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kuyudan çıkarılan Abdullah A., Bozüyük Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun koku gelmesi üzerine yaptıkları ölçümde, kuyuda yüksek miktarda hidrojen siyanür tespit eden ekipler, çalışmalara ara vererek AFAD’a haber verdi.

Bölgeye gelip, gaz maskeleriyle kuyuya inen AFAD ekipleri, Nihat K.’nın cansız bedenine ulaştı. İlk incelemede, siyanür nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Nihat K.’nın cenazesi, otopsi için Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

2 SUÇTAN SORUŞTURMA

Olayla ilgili ‘taksirle ölüme neden olma’ ve ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatılırken; 4 metrekare genişliğinde, 15 metre derinliğindeki kuyunun üzerinde halat mekanizması kurulduğu ve kazı amaçlı açıldığı belirlendi. AFAD görevlilerince kuyudan alınan numunenin yapılan incelemesinde; siyanür maddesine rastlanırken, Nihat K. ile Abdullah A.’nın define aramak için kuyuya girdiği, siyanürü ise kazı sırasında duvarları yumuşatmak için kullandıkları saptandı.

GÖZLEM ALTINA ALINAN 40 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Bozüyük Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam eden Abdullah A.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Abdullah A.’yı kurtarmak isteyen ve semptomlar görüldüğü için hastaneye kaldırılan bir kişi ile olay yerinde bulunan ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) prosedürü çerçevesinde tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözlem altına alınan AFAD, itfaiye ve sağlık personelinin de aralarında olduğu 40 kişinin, taburcu edildiği ifade edildi. (DHA)