Siyasetin duayenlerinden İmamoğlu’na destek: Korkma kardeşim

Dava ve soruşturma kıskacındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasetin duayen isimleri destek ziyaretinde bulunarak önemli mesajlar verdi. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk “Halk bazı siyasetçileri benimser ve onları koruması altında tutar. Ekrem başkanım; korkma kardeşim" ifadelerini kullandı.

Özlem GÜVEMLİ

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Hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verilen terör soruşturmasıyla da karşı karşıya olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geçmişte farklı siyasi partilerde genel başkan, TBMM Meclisi Başkanı, bakan, milletvekili, büyükşehir belediye başkanı ve İstanbul il başkanı sıfatlarıyla görev yapmış siyasetin duayen isimleri destek ziyaretinde bulundu.

Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında bulunan meclis salonunda gerçekleştirilen destek ziyareti eski ANAP Genel Başkanlarından Nesrin Nas ve eski CHP milletvekili Süleyman Çelebi tarafından organize edildi.

Ortak bildiriye imza atan siyasiler, başkanlık binası önüne kurulan Haysiyet Duvarı'na imza atarak demokrasi nöbeti de tuttular.

CİNDORUK: EKREM BAŞKANIM KORKMA KARDEŞİM

Desteğe gelen siyasetçiler İmamoğlu'na destek mesajları verdi. Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, şunları söyledi;

*70 yıllık siyasi hayatımda bir şey görmüşümdür. Halk bazı siyasetçileri kucağına alır, benimser ve onları koruması altında tutar. Menderes de öyle biridir, Ecevit de öyle biridir.

*Şimdi bugün de Ekrem Başkan halkın tamam himayesi, koruması altına aldığı kucakladığı bir siyasetçidir. O siyasetçinizi siyaset dışına itmek isteyenler var. Onlara bakmayın.

*Siyasi hayatınızın zenginliği içinde Ekrem başkan, siyasetini sürdürecektir. Büyükşehrimizin üçüncü defa belediye başkanı olması da mümkündür, başka siyasi konumlar elde etmesi de.

*Biz buraya sadece Ekrem başkanın yanında olduğumuzu göstermek için gelmedik. Cumhuriyetin yanında olmak için geldik. Biz Cumhuriyetçiler ölmeyiz, bitmeyiz, sonlandırılamayız. Varız ve var olmaya devam edeceğiz.

*Bugün ben 90 yaşını aşmış olmama rağmen hala bu siyaset içerisinde bir söz söylemek imkanını buluyorsam bu cumhuriyetimizin ve de demokrasinin sayesindedir. Cumhuriyete hizmet edenleri başta büyük Atatürk olmak üzere saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum.

*Bir şey için de çok memnunum. Biz ne kadar çokmuşuz? Bizi bir araya getirdiniz. Her partiden arkadaş var.

*Senelerdir görmediği dostlarımı, karşıtlarımı bir arada görmekten mutluyum. Ekrem başkanım korkma kardeşim. İstiklal Marşımız gibi ‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.

“İKTİDAR ALANI TEMİZLİYOR, GİTMEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPABİLİR”

Eski CHP Genel Başkanı ve TBMM Başkanı Hikmet Çetin, şu ifadeleri kullandı;

*Ekrem İmamoğlu olayı sadece bir İmamoğlu olayı değildir, Türkiye meselesidir. Bunu böyle düşünmediğimiz sürece bir çok haksızlıkları önleyemeyiz.

*İktidar şu an alanı temizliyor. Karşısına çıkabilecek olan insanları yok etmeye çalışarak alanı temizliyor. Ekrem Bey ile başladı, yakında HDP’yi de kapatacaklar. Bunun karşısında dimdik durmak zorundayız.

*Çare bir iki miting yapmakla bulunmaz. Demokratik bir şekilde muhalefetin öncülük ederek halkı bir dik tutturacak hale getirmek lazım. Bunun nerede biteceği belli olmaz. Umarım geç olmaz.

*50'den fazla muhalefet belediye başkanları görevden alındı. Kayyumlar atandı. Muhalefetin sesi çıkmadı. Bir tek kişinin sesi çıktı; Ekrem İmamoğlu. Demokrasiyi savundu, sandığı savundu. İktidarın gitmemek için her şeyi yapabileceği görüşündeyim. Muhalefetin buna hazır olması lazım.

*Bunu yaparken de önümüzde bir İmamoğlu imam oldu. Yönetimin karşısında halkın ve muhalefetin dimdik durduğunu görmesi lazım.

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