Siyasetin kalbi burada

Seçim öncesi Türkiye’de yaşanan son gelişmeler, siyasetin ekonomiye etkisi farklı bakış açılarıyla her çarşamba ve cuma akşamı yayınlanan Büyük Satranç Tahtası'nda.

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KISA sürede ülkenin en çok izlenen kanallarından biri haline gelen SÖZCÜ TV tarafsız, şeffaf, adaletli yayıncılık anlayışıyla fark yaratmaya devam ediyor. Simge Fıstıkoğlu'nun moderatörlüğünde, SÖZCÜ gazetesi yazarı Aytunç Erkin'in yorum ve sorularıyla her çarşamba ve cuma akşamı yayınlanan Büyük Satranç Tahtası bugün de dopdolu içeriğiyle gündem yaratacak.

Saat 21.00'de başlayacak programa, hukukçu Uğur Poyraz, PolitikYol Genel Yayın Yönetmeni Dr. Ali Haydar Fırat, ekonomist Selçuk Geçer ve yazar Nihal Olçok konuk olacak. Seçim öncesi Türkiye'de yaşanan son gelişmeler, siyasetin ekonomiye etkisi farklı bakış açılarıyla yorumlanacak.

SÖZCÜ TV nasıl izlenir?

Digiturk: SZC TV 60. kanalda çıkıyor… İzleyemeyenler, önce uydu alıcısının menüsünden yeniden kurulum yapmalı. Eğer yine kanal bulunamıyorsa müşteri hizmetleriyle temasa geçilmeli.

D-Smart: SZC TV 93. kanalda yayında… Kanalı bulamayan izleyenler, yeniden kurulum yaparak kanal listesini güncellemeli. Eğer yine kanal bulunamıyorsa müşteri hizmetlerinden teknik destek alınmalı.

TV+: SZC TV 69. kanalda yer alıyor… Eğer izleyemiyorsanız müşteri hizmetlerini arayıp destek alabilirsiniz.

Tivibu: SZC TV'yi 69. kanalda izleyebilirsiniz… Kanalı bulamayan izleyicilerimiz uydu alıcısının menüsünden yeniden kurulum yaparak kanal listesini güncellemeli. Eğer olmuyorsa müşteri temsilcisinden destek alabilir.

Kablo TV: SZC TV 76. kanalda yayında. İki tip kutu var. Eğer dijitalse, çağrı merkezini arayıp aktivasyon işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Müşteri temsilcisiyle internet üzerinden kanallarınızı güncelleyebilirsiniz. Analog ise yeniden kurulum yapılmalı.

Türksat Uydu: Eğer otomatik aramada SZC TV çıkmıyorsa uydu alıcınızın manuel arama menüsünden Türksat 4A 11837 Frekans, 30.000 V Batı FEC 2/3 ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.